Russia: primo vicepremier Belousov prevede calo Pil del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il calo del Pil in Russia è previsto al 4 per cento e l'inflazione sarà del 3,8 per cento. È quanto affermato dal primo vice primo ministro della Federazione Russa, Andrej Belousov, secondo il quale, da giugno, l'economia ha iniziato una lenta ripresa. "Per fare un confronto: il calo dell'economia mondiale quest'anno è stimato al 4,5 per cento, negli Stati Uniti a circa il 5-8 per cento, nell'Ue all'8-10", ha affermato Belousov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Interfax". "Il volume del Pil e del reddito disponibile reale della popolazione è diminuito dell'8 per cento rispetto al livello dell'anno precedente, mentre il fatturato del commercio al dettaglio è diminuito del doppio, del 16 per cento. Il tasso di disoccupazione in pochi mesi è passato dal 4,6 al 6 per cento, cioè di oltre un milione di persone. L'economia non ha subito un tale declino in profondità e intensità dal 2009", ha detto il primo vice primo ministro. (Rum)