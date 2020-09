Ue: Amendola, affrontare crisi pandemia tenendo a mente necessità di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa, e allo stesso modo l’Italia, non devono pensare di affrontare la sfida posta dalla pandemia pensando di tornare alle condizioni pre-Covid perché le riforme di cui c’è bisogno sono chiare. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, in un video messaggio inviato in occasione di "Agorà 2020", l'assemblea pubblica nazionale di Confetra. “L’accordo raggiunto lo scorso 21 luglio in sede di Consiglio europeo permette all’Italia di affrontare con manovre bilancio stanziate il tema della coesione sociale e della protezione cittadini colpiti da crisi sanitaria ma anche pianificare in un periodo medio lungo una politica di investimenti e una trasformazione del sistema economico e produttivo”, ha detto Amendola. (segue) (Rin)