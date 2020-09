Ue: Amendola, affrontare crisi pandemia tenendo a mente necessità di riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, “in vista del prossimo Consiglio europeo abbiamo iniziato a discutere degli elementi di riforma interna all’Unione europea e non solo sulla sospensione patto di stabilità”, dato che ci sono altri elementi di preoccupazione, per esempio in merito alla libera circolazione delle merci e delle persone, “un elemento che all’inizio della crisi ha creato molti problemi al paese”. Le scelte compiute a livello europeo, ha detto Amendola, “delineano una ricchezza di possibilità in termini di scelte per modificare gli assetti regolatori che hanno svantaggiato il nostro paese. Questa e la sfida dei prossimi mesi”. (Rin)