Bielorussia: ministro Esteri slovacco condanna "insediamento illegittimo" di Lukashenko

- Aleksandr Lukashenko non ha la legittimità per guidare la Bielorussia: lo ha scritto via Twitter il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok. "Lukashenko, insediatosi oggi, non ha alcuna legittimità per guidare il suo paese. E' responsabile per elezioni presidenziali bielorusse che non sono state né libere, né eque. La Slovacchia sta dalla parte dei cittadini della Bielorussia", ha scritto il capo della diplomazia slovacca. (Vap)