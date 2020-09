Spagna: conclusa a Madrid iniziativa "The Authentic Italian Table" della Camera commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri a Madrid l'iniziativa "The Authentic Italian Table" organizzata dalla Camera di commercio e industria italiana per la Spagna (Ccis) per promuovere i prodotti italiani di qualità, i loro territori di origine e le tradizioni legate alla loro produzione e al loro consumo. In particolare, l'evento in modalità on line, si è focalizzato su cinque regioni italiane, rappresentative dell'ampia diversità e ricchezza gastronomica e culturale del Belpaese: le Marche, la Lombardia, la Toscana, L'Emilia Romagna e la Calabria. Un viaggio virtuale tra sapori e tradizioni regionali attraverso la proiezione di video inediti dedicati ai cinque territori realizzati grazie alla collaborazione con esperti e operatori del settore enogastronomico: gli chef Alessandro Cresta (Mo' Better Food) e Manfredi Bosco (presidente della delegazione in Spagna della Federazione italiana cuochi e chef), la blogger Celeste Garcia, l'amministratrice delegata di Negrini Sl, Nicoletta Negrini. "The Authentic Italian Table" è stata l'ultima di una serie di iniziative organizzate dalla Ccis negli ultimi tre mesi, nell'ambito del progetto "True Italian Taste", promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e realizzato da Assocamerestero, l'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti italiani autentici. (Spm)