Filippine: Duterte all’Onu, sforzo globale coordinato per combattere il coronavirus

- Il mondo necessita di uno sforzo globale coordinato e di una unità di scopi per porre fine alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, intervenuto in collegamento video ieri, 22 settembre, all’annuale dibattito dei leader dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Duterte ha dichiarato che il vaccino contro il coronavirus “dovrebbe essere messo a disposizione di tutti per precisa decisione politica, sia dei Paesi ricchi che di quelli poveri”. Duterte ha anche chiesto che la comunità internazionale si doti di una agenda sanitaria “globale” dotata di sufficienti risorse e spazio politico per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Quest’ultima, ha dichiarato il presidente filippino, dovrebbe essere “veloce a coordinare, e ancor più veloce a rispondere” alle crisi. (segue) (Fim)