Bulgaria: feriti tre agenti di polizia nelle ultime proteste contro il governo

- Tre agenti di polizia bulgari sono rimasti feriti durante una manifestazione svoltasi ieri a Sofia nel giorno dell'indipendenza della Bulgaria. I manifestanti, che da giorni scendono in piazza per chiedere "l'indipendenza dalla mafia", sono stati circa 10 mila. Manifestazioni antigovernative si sono svolte anche in diverse altre città del paese. Nei giorni scorsi i dimostranti hanno chiesto in particolare le dimissioni della presidente del parlamento, Cveta Karajanceva. La richiesta si va ad aggiungere a quella di dimissioni per il capo del governo, Bojko Borisov. I manifestanti chiedono dallo scorso luglio che il premier si dimetta, accusandolo di corruzione e legami con la criminalità organizzata. Il premier è al potere dal 2009 e il suo terzo mandato dovrebbe concludersi il prossimo marzo. (segue) (Seb)