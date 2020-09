Bulgaria: feriti tre agenti di polizia nelle ultime proteste contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste antigovernative in Bulgaria non vedono in piazza "dei trafficanti o la mafia" ma dei comuni cittadini "che vogliono che venga loro restituito il proprio paese": ha dichiarato lo scorso 10 settembre il presidente bulgaro Rumen Radev attraverso un post pubblicato oggi sul proprio profilo Facebook. Radev ha così commentato le dichiarazioni del premier Bojko Borisov secondo il quale "la mafia" starebbe premendo per far deporre l'attuale esecutivo da lui guidato. Radev ha fatto poi appello alla cittadinanza affinché "non ceda alle provocazioni". "La responsabilità per la prevenzione di incidenti, per la vita e la salute dei dimostranti e dei poliziotti regolari in uniforme sta nella gestione da parte del ministero dell'Interno", ha infine scritto il capo dello Stato ammonendo che "il cambiamento è inevitabile. Ogni testardaggine del governo può solo rendere la crisi più profonda". La mafia" preme per la caduta del governo in Bulgaria", secondo quanto dichiarato il 9 settembre dal primo ministro bulgaro, Bojko Borisov. "La mafia vuole rovesciare il governo, il gioco d'azzardo, il contrabbando, tutti sono in strada contro di noi. Per questo credo che non dovrei dare le dimissioni", ha dichiarato Borisov, aggiungendo che il governo di Sofia da lui guidato continuerà a lavorare attivamente. "Ecco perché li irritiamo così tanto. Vogliono farci dimettere ma non sanno cosa fare", ha concluso il primo ministro. Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha posto nelle scorse settimane il veto sugli emendamenti approvati nella stessa giornata dal parlamento alla legge elettorale. (Seb)