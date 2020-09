Elezioni: Bernini (FI), gestione Covid ha favorito governatori in carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste elezioni regionali ha prevalso il 'fattore G' come Governatori che hanno fatto un vero e proprio colpo di mano. Non c'è dubbio che aver gestito come padri di famiglia o difensori civici il tema del Covid li ha favoriti. Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini nel corso di 'Agorà'. "La gestione dell'emergenza sanitaria ha rafforzato moltissimo De Luca mentre Caldoro, che voglio ringraziare pubblicamente per il suo contributo, si è cimentato in una missione complicatissima", ha aggiunto Bernini. (Rin)