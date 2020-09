Germania: commercianti ottimisti per il Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'aumento dei contagi da coronavirus in Germania, i commercianti tedeschi sono ottimisti per il Natale, non prevedendo una nuova serrata degli esercizi commerciali come quella attuata dal governo federale nella scorsa primavera per contenere la diffusione della Sars-Cov2. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, secondo cui gli esercenti fanno affidamento sull'obbligo di indossare le maschere di protezione e di mantenere la distanza di sicurezza, nonché sui pannelli in plexiglas installati presso le casse e sul netto calo dei pagamenti in contanti. Tutto fa quindi sperare in una provvidenziale aumento dei consumi nel periodo natalizio, auspicato dai commercianti per incrementare i guadagni durante la crisi. Tuttavia, come nota “Die Welt”, gli acquisti di Natale potrebbe spostarsi sempre più sul commercio online, confermando la tendenza degli ultimi anni. A spingere ulteriormente i consumatori verso l'e-commerce sarebbero proprio le norme anticontagio, che scoraggiano le tradizionali passeggiate per negozi. (Geb)