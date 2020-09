Angola: Lourenco all’Onu, pandemia di Covid ritarda nostri sforzi per ristrutturare l’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato angolano, la pandemia ha paralizzato tutte le dinamiche di ripresa dell'economia mondiale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, come nel caso dell'Angola. Lourenco ha quindi elogiato il sostegno solidale dimostrato dagli altri Paesi, dalle organizzazioni internazionali, dalle aziende e dalle organizzazioni non governative nazionali e straniere, nonché dai singoli cittadini che hanno contribuito a mitigare l'impatto della pandemia in Angola. “Questa virtù umana, che è sempre stata utile nei momenti critici come quello attuale, aiuta molto, anche se non sempre è sufficiente a mitigare i problemi affrontati, a causa di situazioni complesse come quelle che affrontiamo oggi", ha sottolineato Lourenco, elogiando a tal proposito l'iniziativa del G20 per alleviare il debito dei Paesi in via di sviluppo, che ha mostrato una “grande sensibilità per la necessità di un'azione collettiva, al fine di alleviare il peso della responsabilità che ricade su questo gruppo di paesi”. Il presidente angolano ha infine evidenziato la necessità di incentivare gli investimenti diretti nelle economie dei Paesi in via di sviluppo attraverso la creazione di fondi di sostegno agli investimenti in Africa. (Nys)