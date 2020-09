Eritrea: Urso (FdI), nuovo ambasciatore crei condizioni per riapertura scuola italiana ad Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del nuovo ambasciatore d'Italia ad Asmara, Marco Mancini, crei "le condizioni per la riapertura della scuola italiana ad Asmara, la più importante al mondo, con un'azione incisiva e propositiva nei confronti del governo eritreo". È quanto ha rilevato il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, in Commissione Esteri al Senato replicando alla risposta del governo alla interrogazione parlamentare presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia. "L’Italia non può rinunciare a questo presidio culturale e politico di straordinaria importanza tanto più in un contesto in cui l’Eritrea e più in generale il Corno d’Africa sono coinvolti in un processo di pace al quale il nostro Paese può e deve dare il suo prezioso contributo. Bisogna fare il massimo sforzo, rimediando agli errori commessi, frutto forse anche di disattenzione o pregiudizio politico", ha detto Urso. "L’Italia non può rinunciare al suo ruolo in Corno d’Africa, anzi è proprio questo il momento di far sentire la nostra presenza. Spero che il nuovo ambasciatore segni anche un nuovo inizio: un cambio di postura, assolutamente necessario", conclude il senatore Urso. (Res)