Navalnyj dimesso dalla clinica Charité di Berlino, i medici parlano di "possibile completa ripresa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo Aleksej Navalnyj ieri è stato dimesso dalle cure ospedaliere. Lo riferisce un comunicato della clinica Charité di Berlino, dove Navalnyj si trovava in cura da diversi giorni dopo il suo avvelenamento con un agente nervino di classe Novichok. “Le condizioni del paziente sono migliorate a sufficienza per poter essere dimesso dalle cure ospedaliere acute. Navalnyj ha ricevuto cure presso la Charité per un totale di 32 giorni, di cui 24 in terapia intensiva. Sulla base dei progressi del paziente e delle condizioni attuali, i medici curanti ritengono che sia possibile una completa ripresa del paziente”, si legge nel comunicato. “Tuttavia, è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”, si legge inoltre nella nota della clinica Charité di Berlino. (Rel)