Sardegna: bonus 110 per cento, accordo fra Confartigianato e Banca Intesa

- Un accordo fra Confartigianato Imprese e Intesa Sanpaolo permetterà alle imprese sarde delle costruzioni soluzioni innovative per gli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus 110 per cento. Si tratta di un pacchetto di soluzioni innovative che rispondono ad un duplice bisogno: sostenerli nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria anche per aprire i cantieri. "L'accordo tra Confartigianato e Intesa Sanpaolo – dichiarano il Presidente di Confartigianato Sardegna, Antonio Matzutzi, e il Segretario Regionale, Daniele Serra – consente di fornire alle imprese uno strumento importante per applicare la cessione del credito negli interventi per utilizzare il superbonus 110 per cento e gli altri incentivi fiscali legati alle ristrutturazioni edili. Si tratta di un'opportunità in più a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese per accompagnarne la ripresa". (segue) (Rsc)