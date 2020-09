Sardegna: bonus 110 per cento, accordo fra Confartigianato e Banca Intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare a disposizione delle imprese ci saranno strumenti quali finanziamenti nella forma di "anticipo contratti" finalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nell' esecuzione dei lavori fino al loro completamento, anche grazie al sostegno del Fondo Centrale di Garanzia. Previsto anche l'acquisto dei crediti d'imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e liquidazione degli stessi con la formula della cessione pro-soluto e in generale: per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverrà a 100,00 euro per ogni 110,00 euro di credito d'imposta (90.91 per cento del valore nominale del credito), mentre per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverrà a 80,00 euro per ogni 100,00 euro di credito d'imposta (80 per cento del valore nominale del credito). Nel caso specifico del Superbonus, il credito maturato pari a 110 sarà liquidato al valore di 100. Previsto anche un servizio di consulenza per supportare i clienti per la gestione dei passaggi amministrativi e per le certificazioni necessarie alla gestione fiscale dei crediti di imposta e diverse soluzioni abbinabili alle misure del Decreto Liquidità: un finanziamento a medio-lungo termine con una durata fino a 72 mesi e preammortamento sino a 36 mesi; prodotti di leasing e di reverse factoring o confirming per il sostegno ai fornitori. (Rsc)