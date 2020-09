Medio Oriente: Al Sisi all’Onu, pace irraggiungibile senza risolvere causa palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione “giusta e comprensiva” della causa palestinese porterebbe pace, stabilità, coesistenza pacifica e prosperità per l’intero Medio Oriente. Lo ha ribadito ieri il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, in un videomessaggio trasmesso in occasione del dibattito generale della 75ma sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. “Se parliamo di pace duratura e sicurezza nel Medio Oriente”, ha proseguito Al Sisi, “la causa palestinese è la questione di maggior valore, dato che il popolo palestinese sta ancora ricercando i diritti umani più elementari, come vivere in un’entità statale indipendente, fianco a fianco con gli altri paesi della regione”. Inoltre, ha aggiunto il presidente egiziano, “non c’è modo di aprire orizzonti di pace, cooperazione e coesistenza, a meno che non siano realizzate le legittime aspirazioni dei palestinesi a stabilire il loro Stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale”. (segue) (Cae)