Medio Oriente: Al Sisi all’Onu, pace irraggiungibile senza risolvere causa palestinese (2)

- Secondo Al Sisi, “la comunità internazionale dovrebbe attivare il suo impegno a realizzare la pace, oltre a respingere le misure che nei Territori palestinesi rovinano la basi di una risoluzione secondo la soluzione a due Stati, come previsto dalle risoluzioni Onu rilevanti”. Oltre alla causa palestinese, il presidente egiziano ha affrontato le crisi in Siria e Yemen. “Una soluzione politica comprensiva in Siria è diventata impellente, per terminare la guerra civile in base alla risoluzione Onu 2254, senza ritardi, in modo da preservare l’integrità dei territori siriani e la sua sicurezza regionale, oltre a eliminare il terrorismo”, ha detto Al Sisi. Il capo di Stato del Cairo ha poi aggiunto che “ugualmente, è tempo di adottare una posizione risoluta per concludere la crisi in Yemen, introducendo una soluzione basata sulla risoluzione Onu 2216 e l’iniziativa del Golfo, in modo da garantire l’integrità del Paese e la sua indipendenza, e in modo da bloccare lo sfruttamento dei suoi territori volto ad attaccare paesi confinanti o a ostacolare la libertà di navigazione nello stretto di Bab el Mandeb”. (Cae)