Difesa: Regno Unito riduce ordine Boeing E-7 Wedgetails per risparmiare un miliardo

- Il ministero della Difesa britannico ha ridotto l'acquisto di aerei da ricognizione e controllo Boeing E-7 Wedgetails da cinque a tre velivoli, allo scopo di risparmiare circa un miliardo di sterline (circa 1,08 miliardi di euro). Secondo "The Sun", l'ex ministro della Difesa, Gavin Williamson, avrebbe firmato l'accordo con Boeing senza conoscere i costi di mantenimenti dei velivoli. Una fonte intervistata dal quotidiano avrebbe rivelato tuttavia che l'acquisto di solo tre aerei sarebbe ugualmente problematico, visto che uno dovrà essere utilizzato per addestramento e l'altro per riparazioni, pertanto solo uno sarà effettivamente utilizzabile in teatri operativi. In altre parole, secondo la fonte, nel caso anche solo uno di essi necessitasse di riparazioni, ci sarebbero rischi l'intera flotta di E-7 sarebbe resa di fatto inefficace. (Rel)