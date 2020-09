Frosinone: usavano una pressa per compattare la droga, arrestati con 60 kg di hashish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Anagni, ieri mattina, nel corso di alcuni controlli sul territorio, si sono recati in un casale all'interno del quale si confezionava hashish, in località Villa Magna al confine tra i comuni di Anagni e Sgurgola, in provincia di Frosinone. Il blitz è scattato quando i militari della stazione dei carabinieri di Sgurgola hanno notato due uomini scaricare da un’auto diverse valige e borse che venivano custodite poi all’interno del casale. All’interno del casolare, durante le operazioni sono stati identificati sette giovani tutti ventenni con a carico precedenti specifici, intenti chi a confezionare singole dosi di hashish, chi a sminuzzare la droga, chi a pressarlo riducendolo in dosi da vendere clandestinamente su base industriale. (segue) (Rer)