Frosinone: usavano una pressa per compattare la droga, arrestati con 60 kg di hashish (2)

- Il gruppo utilizzava una macchina pressatrice di grosse dimensioni con funzionamento a pompa idraulica, come quelle che da tempo si stanno diffondendo tra gli spacciatori di droga. Sono stati sequestrati circa 60 chili di hashish suddivisi in 481 panetti e 50 grammi di cocaina, un gruppo elettrogeno e un’impastatrice utilizzata per frantumare la droga. I militari hanno trovato un consistente quantitativo di etichette con la scritta “Kings Og” e “Chocolate haze” verosimilmente utilizzate per “marchiare” ogni panetto. Due giovani sono residenti a Colleferro, gli altri nell’hinterland di Roma. La droga che era insieme a bilancini di precisione e a materiale termoplastico utilizzato per il confezionamento sottovuoto, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 600 mila euro. Anche il casolare, di proprietà di un anziano del posto, estraneo ai fatti, nonché tre auto di grossa cilindrata utilizzate dai giovani per raggiungere la raffineria sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura di Frosinone. (Rer)