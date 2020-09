Venezuela: Maduro condanna sanzioni contro dirigenti opposizione nominati da Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha condannato le sanzioni annunciate dal governo degli Stati Uniti contro alcuni dirigenti di partiti di opposizione venezuelani recentemente nominati dalla Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj). “Respingiamo le presunte sanzioni che l'impero statunitense applica ai leader dell'opposizione e ai leader politici nel nostro paese. Noi venezuelani abbiamo il diritto di scegliere il nostro destino in modo sovrano, senza ricatti o aggressioni straniere”, ha affermato Maduro in una dichiarazione diffusa sui suoi canali social. "I venezuelani eleggeranno il 6 dicembre un nuovo potere legislativo per liberarci da un'Assemblea nazionale che danneggia il paese". (segue) (Vec)