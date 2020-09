Venezuela: Maduro condanna sanzioni contro dirigenti opposizione nominati da Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato ieri sanzioni nei confronti di cinque cittadini venezuelani. Si tratta, riferisce una nota del dipartimento, di Bernabe Gutierrez, nominato dalla Corte suprema del Venezuela segretario generale ad hoc del partito di opposizione Azione democratica (Accion democratica, Ad), Miguel Parra, segretario generale ad hoc del partito Primero Justicia (Pj), Guillermo Luces, segretario generale ad hoc del partito Voluntad Popular (Vp), Jose Rondon, nominato presidente del partito di opposizione partito Tupamaro, e Jose Paraguan, che lo scorso giungo ha chiesto al Tsj di assumere la guida del partito di opposizione Un Nuevo Tiempo (Unt), per permettere al partito di partecipare alle elezioni parlamentari in programma il 6 dicembre, a cui si oppone l’attuale leadership del partito. Le sanzioni comportano il blocco di tutte le proprietà e beni sotto giurisdizione Usa e di tutte le transazioni con persone ed entità statunitensi. In una nota diffusa dal dipartimento del Tesoro Usa si legge che le persone sottoposte a sanzioni "hanno agito come parte di uno schema più ampio volto a manipolare le elezioni parlamentari che si terranno nel dicembre 2020, che consiste nell'affidare il controllo dei partiti di opposizione a politici vicini al regime di Nicolas Maduro, minando così ogni sfida credibile dell'opposizione a quel regime". (Vec)