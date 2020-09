Terrorismo: Regno Unito invia agli Usa prove per condannare "I Beatles" dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha inviato agli Stati Uniti le prove del coinvolgimento di due cittadini britannici indagati per il loro coinvolgimento nelle azioni dello Stato islamico. Alexanda Kotey e El Shafee Elsheick sono accusati di aver fatto parte della cellula dell'organizzazione soprannominata "I Beatles", i quali sarebbero dietro la morte di diversi ostaggi occidentali in Siria ed Iraq. L'azione del Regno Unito segue la decisione dell'Alta Corte britannica di rigettare l'appello della madre di uno dei due sospetti per bloccare il trasferimento di informazioni. L'uomo in questione, detenuto in Iraq da truppe statunitensi, nega qualsiasi coinvolgimento. La coppia sarebbe responsabile della decapitazione di diversi ostaggi nel 2014, tra cui un giornalista statunitense e un cooperante britannico. Il video della decapitazione dei due aveva fatto molto scalpore all'epoca, essendo stato largamente condiviso sui social media.(Rel)