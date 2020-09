Francia: a settembre calo dell'attività nel settore privato per il timore di chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Francia l'attività del settore privato è calata per la prima volta dopo quattro mesi a causa di "nuove perturbazioni relative alla pandemia di Covid-19". Lo ha reso noto l'istituto IHS Markit. L'indice Flash composito dell'attività globale è sceso a 48,5 punti, contro i 51,6 punti di agosto. Il dato quando scende sotto la soglia dei 50 punti indica una contrazione dell'attività. "Questo ritorno della contrazione è principalmente il risultato di una forte riduzione dell'attività nel settore dei servizi. La produzione manifatturiera è di nuovo aumentata a settembre, ad un ritmo leggermente più sostenuto di agosto", si legge in un comunicato. L'aumento di contagi da coronavirus ha "causato una certa paralisi delle imprese, ormai preoccupate dal rischio di nuove chiusure nell'ambito di un eventuale quarantena", afferma nella nota l'economista Eliot Kerr. (Frp)