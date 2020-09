FI: Bernini, Berlusconi unico leader inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Berlusconi ci è sicuramente mancato in questa campagna elettorale perché è l'unico leader veramente inclusivo che ha sempre ragionato per il bene della coalizione piuttosto che del suo partito. Adesso nella sua testa c'è una nuova offerta politica centrista che farà di Fi, che ha un grande potenziale da esprimere, l'elemento stabilizzatore della coalizione di centrodestra". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso di "Agorà". "La nostra missione - ha aggiunto Bernini - è l'allargamento della coalizione di centrodestra e un rafforzamento centrista della nostra posizione. Grazie al lavoro instancabile dei nostri dirigenti e dei nostri candidati abbiamo conseguito ottimi risultati in Comuni importanti come per esempio Venezia e Reggio Calabria. Il presidente Berlusconi, che è anche europarlamentare, metterà a disposizione i suoi contatti e la sua esperienza per fare in modo che l'Italia sia in grado di spendere al meglio i soldi che arriveranno dall'Europa", ha concluso Bernini.(com)