Slovenia: parlamento chiamato oggi a votare la manovra di bilancio proposta dal governo

- I deputati del parlamento della Slovenia sono chiamati oggi a votare la proposta di manovra di bilancio avanzata da parte del governo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, prima del voto saranno esaminati gli emendamenti presentati al testo. La manovra di bilancio è stata illustrata ieri in parlamento dal premier Janez Jansa e dal ministro delle Finanze Andrej Sircelj. La spesa aumenterà di 3 miliardi di euro rispetto al bilancio attuale portandosi a 13,4 miliardi di euro, mentre le entrate diminuiranno di quasi 1,6 miliardi di euro, portandosi a 9,2 miliardi di euro. Il disavanzo pubblico previsto per la fine dell'anno è di 4,2 miliardi di euro. A questo proposito Jansa e Sircelj hanno riconosciuto ieri che il disavanzo previsto è "alto" perché corrisponde al 9,3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Il ministro Sircelj ha spiegato che il deficit è "una conseguenza" delle spese inattese dovute agli effetti della pandemia da coronavirus. Il governo, ha aggiunto Sircelj, pianifica di ridurre il disavanzo nel prossimo periodo fino ad arrivare nuovamente ad un avanzo di bilancio. (Seb)