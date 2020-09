Nato: lunedì Stoltenberg a evento online su implicazioni cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 28 settembre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sarà impegnato con gli studenti di tutta la Nato sul tema delle implicazioni per la sicurezza del cambiamento climatico. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. Co-organizzato dall'Università di Copenaghen e dalla Divisione diplomazia pubblica della Nato, l'evento si svolgerà online e collegherà la Carleton University in Canada, l'Università di Copenhagen in Danimarca, il Baltic Defense College in Estonia, Les Jeunes Ihedn in Francia, l'Università di Heidelberg in Germania, l'Università Luiss Guido Carli in Italia, l'Università di Varsavia in Polonia, l'Università di Deusto in Spagna, l'Università di Exeter in Regno Unito e la Georgetown University degli Stati Uniti. (Beb)