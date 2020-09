Lavoro: Unioncamere Lombardia, cala il numero di occupati, saldo attivazioni/cessazione rapporti -70mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della cassa integrazione nel secondo trimestre 2020 non ha infatti precedenti nella serie storica: considerando anche le ore autorizzare nei Fondi di Solidarietà, si raggiunge il valore record di 542 milioni di ore, non lontano dal numero complessivo di autorizzazioni del biennio 2009-2010. Tale picco è la conseguenza della scelta del Governo di rinforzare questo strumento per salvaguardare l'occupazione, mantenendo il legame tra imprese e dipendenti durante il periodo di crisi. "La situazione del mercato del lavoro risulta critica nel secondo trimestre – commenta Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia – ed è grazie al potenziamento degli strumenti di sostegno all'occupazione se le perdite di posti di lavoro non sono state superiori. Adesso occorre però pensare ad una strategia di uscita dall'emergenza, per consentire alle imprese, da un lato, di mantenere la propria forza lavoro e, dall'altro, di restare competitive". (com)