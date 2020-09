Energia: russa Gazprom Neft, domanda petrolio cresce lentamente causa pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si osserva un rallentamento nella ripresa della domanda di petrolio, a causa del protrarsi della pandemia del Covid-19. Lo ha dichiarato durante il suo discorso al Tyumen Oil and Gas Forum, l'amministratore delegato di Gazprom Neft, Aleksander Djukov, il quale ha fornito una previsione per il consumo di petrolio nel mondo. "Vediamo un rallentamento nella ripresa della domanda. Naturalmente, il motivo principale è che la pandemia non è ancora passata", ha dichiarato Djukov. "Molti paesi si aspettano o hanno già affrontato una seconda ondata", ha osservato, escludendo tuttavia nuove misure di quarantena. "Possiamo sperare che nella seconda metà del prossimo anno raggiungeremo il volume di consumo del 2019", ha aggiunto.(Rum)