Ue: von der Leyen presenta oggi il piano per la riforma del piano su migrazioni e asilo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in un’intervista ripresa da diversi media internazionali, ha fatto capire, tuttavia, che il confronto europeo non sarà semplice e ha detto che Vienna si porrà contro qualsiasi tentativo di costringere i paesi dell'Ue ad accogliere i richiedenti asilo. Kurz ha accennato agli sforzi fatti sinora dalla Commissione europea per introdurre delle quote obbligatorie di ridistribuzione dei rifugiati fra tutti i Paesi membri dell'Ue, che sono state respinte da diversi Stati dell'Europa centrale e orientale. "Riteniamo che il principio di ridistribuzione in Europa sia fallito e molti Stati lo rifiutano. Non funzionerà in questo modo", ha detto Kurz. La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson ritiene che i 27 Stati membri condividano l'onere di gestire le richieste di asilo dei migranti che arrivano principalmente sulle coste meridionali del blocco in Grecia, Italia e Spagna, riportando sul tavolo l’opportunità di una condivisione obbligatoria degli oneri. Secondo Kurz, tuttavia, questa non sarebbe la giusta soluzione. “Una migliore protezione dei confini esterni (dell'Ue), una lotta comune contro i trafficanti, ma anche un aiuto congiunto dove è necessario (nei paesi da cui provengono i rifugiati): questa è la strada da percorrere", ha detto il cancelliere. L'Austria e altri paesi, come Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, si sono tutti espressi in passato contro qualsiasi forma di ridistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo. (Beb)