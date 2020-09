Credito: Germania, Deutsche Bank si prepara a ondata fusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il matrimonio tra gli istituti di credito spagnoli Bankia e Caixa Bank, Deutsche Bank sta lavorando duramente per prepararsi a un'ondata di fusioni bancarie in Europa. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, secondo cui anche la maggiore banca tedesca potrebbe unirsi con una concorrente. Tale sviluppo pare indicato dalle dichiarazioni del direttore finanziario di Deutsche Bank, James von Moltke, secondo cui l'istituto di credito si sta concentrando sull'attuazione della propria strategia di ristrutturazione. Al tempo stesso, ha affermato von Moltke, “siamo convinti che questo piano prepari le fusioni quando sarà il momento e si presenteranno le giuste opportunità”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra i candidati a un'unione con Deutsche Bank vi potrebbe essere l'istituto di credito svizzero Ubs. (Geb)