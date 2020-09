Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 23 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8,45 - riunione in videoconferenza della Commissione I. Odg: Interventi straordinari per la manutenzione degli immobili destinati a sedi di attività istituzionali ai fini dell'adeguamento alla prevenzione incendi. Approvazione programma pluriennale e assegnazione delle relative risorse.Ore 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEConsiglioore 9:30, Aula, riunione della II Commissione.ore 13:00, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali.ore 15:00, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali.ore 16:00, Videoconferenza, Assemblea della Consulta femminile regionale.Giuntaore 17.30 , Torino, piazza Castello, il presidente e la Giunta regionale incontrano il Consiglio di Confindustria Piemonte.ore 19 , Torino, via Verdi 18 Cinema Massimo l'assessore al Bilancio partecipa alla premiazione del Festival Job Days. (Rpi)