Germania, Deutsche Bank si prepara a un'ondata di fusioni

- Dopo il matrimonio tra gli istituti di credito spagnoli Bankia e Caixa Bank, Deutsche Bank sta lavorando duramente per prepararsi a un'ondata di fusioni bancarie in Europa. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, secondo cui anche la maggiore banca tedesca potrebbe unirsi con una concorrente. Tale sviluppo pare indicato dalle dichiarazioni del direttore finanziario di Deutsche Bank, James von Moltke, secondo cui l'istituto di credito si sta concentrando sull'attuazione della propria strategia di ristrutturazione. Al tempo stesso, ha affermato von Moltke, “siamo convinti che questo piano prepari le fusioni quando sarà il momento e si presenteranno le giuste opportunità”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra i candidati a un'unione con Deutsche Bank vi potrebbe essere l'istituto di credito svizzero Ubs.Lo scandalo per le carenze nei controlli contro il riciclaggio di denaro emerso dai “FinCen Files” ha colpito diverse banche, tra cui il maggiore istituto di credito tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la banca è coinvolta in 982 denunce di riciclaggio delle autorità statunitensi, con transazioni per 1.300 miliardi di dollari. Inoltre, i “FinCen Files” contengono “dettagli esplosivi” sul comportamento di Deutsche Bank in uno scandalo di riciclaggio in Russia, in cui sono coinvolti oligarchi vicini al presidente del paese, Vladimir Putin. Come nota “Handelsblatt”, il caso è noto da tempo e Deutsche Bank è già stata multata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti nel 2017.Tuttavia, come sostiene il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, i “Fincen Files” rivelano che l'attuale amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, quando era direttore per la revisione societaria, è stato “in parte responsabile” del tardivo riconoscimento dello scandalo di riciclaggio presso la filiale di Mosca. Dopo una revisione nel 2014, il dipartimento diretto da Sewing ha, infatti, classificato il lavoro dell'ufficio per la negoziazione delle azioni di Deutsche Bank a Mosca come soddisfacente. È stato soltanto nel 2015, quando gli inquirenti russi hanno interrogato i dipendenti di Deutsche Bank su un possibile riciclaggio di denaro, che l'istituto di credito ha ordinato un'indagine speciale da parte della società di consulenza Deloitte. Secondo la “Sueddeutsche Zeitung”, erano emerse “gravi carenze” nella revisione aziendale di Deutsche Bank in Russia e “mancanza di responsabilità”. (Res)