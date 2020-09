Omicidio Vannini: si avvicina la sentenza, oggi le arringhe, chiesti 14 anni per i Ciontoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvicina a grandi passi la sentenza al processo bis in corte d'assise d'Appello a Roma per l'omicidio di Marco Vannini, il 21enne di Cerveteri morto la notte del 17 maggio 2015 nella casa della famiglia Ciontoli a Ladispoli. Nell'udienza di mercoledì, con due ore di requisitoria, il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano ha ripercorso il quadro accusatorio di Antonio Ciontoli, che avrebbe esploso il colpo di pistola, dei figli Federico e Martina e della moglie Maria Pezzillo i quali, insieme ad Antonio, secondo l'accusa, non avrebbero tempestivamente chiamato i soccorsi. Per tutti il procuratore generale ha chiesto 14 anni di carcere contestando al padre l'omicidio volontario e al resto della famiglia il concorso in omicidio. Solamente per i tre, in subordine, ha chiesto la condanna prevista per lesioni volontarie piene, ovvero 9 anni e 4 mesi ciascuno. Oggi è la volta delle arringhe delle difese e, mercoledì prossimo le repliche e la camera di Consiglio. (Rer)