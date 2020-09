Omicidio Cerciello Rega: oggi in aula il medico legale, riferirà sulle 11 coltellate mortali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segni lasciati sul corpo di Mario Cerciello Rega riscontrati durante l'autopsia, saranno descritti oggi nell'aula Occorsio del tribunale di Roma dal medico legale Antonio Grande. In Corte d'assise a Roma si sta svolgendo il processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso la notte tra il 25 e il 26 luglio dello scorso anno in via Pietro Cosso nel quartiere Prati e vede come imputati i due giovani turisti americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. A colpire mortalmente il militare in servizio in borghese insieme al collega Andrea Varriale, è stato Elder mentre l'altro giovane si è scagliato contro Varriale. Nel corso dell'autopsia, il medico legale ha contato undici coltellate inferte con il pugnale poi sequestrato, che ha una lama di 30 centimetri. Nell'udienza di mercoledì scorso, Elder, durante dichiarazioni spontanee, ha chiesto perdono alla famiglia della vittima dicendosi profondamente pentito. Dichiarazioni che la moglie, il fratello e gli altri familiari di Cerciello Rega non hanno voluto commentare. Con il teste odierno, la procura potrebbe rinunciare alcune altre testimonianze inizialmente indicate. (Rer)