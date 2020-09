Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina respinge e si oppone alle accuse infondate degli Stati Uniti durante il dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu), ed eserciterà il diritto di replica per dichiarare la sua posizione solenne in conformità con le regole dell'assemblea. Lo ha dichiarato Zhang Jun, rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite in seguito all'intervento del presidente Usa Donald Trump. "Il 'rumore' degli Stati Uniti è incompatibile con l'atmosfera generale dell'Assemblea generale. Mentre la comunità internazionale sta facendo tutto il possibile per combattere la Covid-19, gli Stati Uniti diffondono il virus politico. Mentre la comunità internazionale ha più bisogno di solidarietà e cooperazione, gli Stati Uniti abusano della piattaforma delle Nazioni Unite per provocare il confronto e creare divisioni. Mentre la comunità internazionale ha bisogno di un'Onu forte, gli Stati Uniti indeboliscono le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e altri organismi delle Nazioni Unite, minando l'autorità e l'efficacia dell'organizzazione", ha detto Zhang. (segue) (Cip)