Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump (2)

- "Negli ultimi due giorni, con più di 120 leader, la stragrande maggioranza dei paesi ha sollecitato sforzi per sostenere il multilateralismo, rafforzare la solidarietà e la cooperazione e affrontare insieme le sfide globali. Questo è il rifiuto inequivocabile dell'unilateralismo e delle pratiche di bullismo, che rappresenta il consenso della comunità internazionale e il desiderio delle persone in tutto il mondo. Le bugie ripetute mille volte sono ancora bugie. Le accuse degli Stati Uniti contro la Cina sono completamente prive di fondamento e non possono ingannare nessuno", ha affermato il diplomatico. "La Cina è stata la prima ad essere stata colpita dall'epidemia di Covid-19; ha compiuto grandi sforzi e un enorme sacrificio in risposta alla pandemia, ed è riuscita a portare la situazione sotto controllo in un breve periodo di tempo. La Cina, con un atteggiamento aperto, trasparente e responsabile ha fornito aggiornamenti e condiviso esperienze con l'Oms e altri paesi sin dall'inizio e ha fornito assistenza attiva a molti paesi, inclusi gli Stati Uniti", ha aggiunto l'inviato cinese. (segue) (Cip)