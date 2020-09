Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di lotta ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente, Zhang ha affermato che le emissioni di anidride carbonica della Cina nel 2018 sono state del 45,8 per cento inferiori rispetto al 2005, raggiungendo l'obiettivo di riduzione delle emissioni con due anni di anticipo rispetto al previsto. "Il presidente Xi ha annunciato durante il suo discorso di oggi che la Cina mira a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060, dimostrando la forte determinazione e l'impegno della Cina e stabilendo un modello per gli altri", ha detto Zhang. Il diplomatico ha proseguito assicurando che la Cina ha rispettato seriamente i suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Basilea e ha fornito contributi positivi alla governance ambientale globale. (segue) (Cip)