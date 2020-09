Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al contrario, gli Stati Uniti, in quanto paese con le maggiori emissioni cumulative di gas a effetto serra al mondo, non hanno ratificato il Protocollo di Kyoto e si sono ritirati dall'accordo di Parigi. Si sono anche dissociati dal sistema e dalle disposizioni globali delle emissioni di carbonio, hanno seriamente ostacolato il processo globale di riduzione delle emissioni e sviluppo verde. Allo stesso tempo, essendo il più grande esportatore mondiale di rifiuti solidi e uno dei principali paesi di consumo di plastica pro capite, gli Stati Uniti rifiutano di ratificare la Convenzione di Basilea e hanno trasferito molti rifiuti ai paesi in via di sviluppo. È chiaro che Washington ignora intenzionalmente l'ambiente globale e la salute delle persone in tutto il mondo", ha aggiunto l'inviato. (segue) (Cip)