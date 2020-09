Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unilateralismo, secondo Zhang, va contro le opinioni e gli interessi comuni della comunità internazionale. "È un vicolo cieco e non porta da nessuna parte. La provocazione degli Stati Uniti alle Nazioni Unite per i propri interessi è impopolare e destinata a fallire. Per gli Stati Uniti, il compito più urgente è contenere il virus, salvare vite umane e riparare. I tentativi di alcuni politici statunitensi di spostare la colpa non recupereranno il tempo perso né risolveranno alcun problema. È ora che si sveglino dalle loro illusioni e finzioni auto-create", ha concluso l'inviato. (segue) (Cip)