Cina-Usa: inviato Onu Zhang, Pechino respinge "accuse infondate" di Trump (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della diffusione del Covid-19, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che la Cina dovrebbe essere perseguita per le azioni commesse nelle prime fasi della pandemia. "Nei primi giorni del virus la Cina ha vietato i viaggi interni ma ha consentito i voli verso l'estero, infettando il mondo intero. Insieme all'Organizzazione mondiale della sanità, che da Pechino è controllata, il governo cinese ha affermato il falso sostenendo che il virus non si trasmetteva da uomo a uomo. Successivamente ha fatto sapere che le persone senza sintomi non avrebbero diffuso il virus. Le Nazioni Unite dovrebbero perseguire la Cina per queste azioni", ha affermato Trump nel suo discorso registrato. (Cip)