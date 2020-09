Sardegna: ad Orune sindaco dispone chiusura esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bar, ristoranti ed esercizi commerciali resteranno chiusi in via precauzionale per tutto il giorno, mentre i cittadini sono invitati ad uscire dal paese solo in caso di comprovata necessità. Allevatori e agricoltori potranno spostarsi per lavoro nelle loro aziende, ma in numero non superiore a uno. Sono le misure contenute nell'ordinanza firmata da Pietro Deiana, sindaco di Orune, paese del Nuorese di 2300 abitanti dove si contano 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria. Numero che hanno fatto scattare misure drastiche da parte di Comune e Prefettura di Nuoro. L'ordinanza sarà valida fino al prossimo 5 ottobre. Il prefetto Luca Rotondi ha disposto il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, mentre oggi è atteso in paese l'arrivo dell'équipe dell'Ats che effettuerà tamponi su tutta la popolazione, rispondendo in questo modo ad un'apposita richiesta del primo cittadino. Le misure decise saranno allentate o inasprite a seconda del responso dei controlli medici di massa. (Rin)