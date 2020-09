Regionali: Salvini, Caldoro e Fitto non hanno scaldato i cuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le candidature di Caldoro e Fitto non hanno scaldato i cuori". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a “Radio Anch'io”, su Rai Radio uno, analizzando i risultati delle elezioni regionali. "Gli elettori hanno sempre ragione – ha osservato - , abbiamo perso in Puglia e Campania, dobbiamo offrire qualcosa di più e meglio. Se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo preso in Campania e Puglia evidentemente qualche errore si è commesso, ma basta imparare". Quanto al Pd, invece, ha aggiunto: "dice che ha vinto perché ha perso solo due regioni, il governo sarebbe blindato malgrado i Cinque Stelle siano spariti".(Rin)