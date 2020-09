Ue: Di Maio, Fondo per la ripresa sarà banco di prova in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo responsabile del Fondo per la ripresa sarà un “banco di prova” in Europa per dimostrare l’importanza di questo strumento. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla commissione riunite Affari esteri e Attività produttive sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. “Noi abbiamo una responsabilità anche nei confronti degli altri Stati membri, in quanto il Recovery Fund è un banco di prova" e che si decida di farne uso o meno "verrà utilizzato da sostenitori e detrattori per colpire questo strumento”, ha affermato Di Maio, sottolineando come l’esecutivo sia pienamente “consapevole della gran mole di risorse che l’Unione ha dato al nostro paese”. Per questo, ha evidenziato il capo della Farnesina, il governo intende “lavorare per fare sì che queste risorse vengano usante in maniera responsabile e lungimirante”, con senso di “dovere verso i cittadini”.(Gad)