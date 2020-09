© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo riprenderà oggi i negoziati con i sindacati e le associazioni di categoria per negoziare la cassa integrazione straordinaria (Erte) che scadrà il prossimo 30 settembre. La ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ieri ha affermato che le parti "non si fermeranno" fino a quando non sarà raggiunto un accordo e si è detta "fiduciosa e convinta" che le trattative andranno a buon fine.(Spm)