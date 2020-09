Germania: DZ Bank, tasso di risparmio al 16 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, a causa della crisi del coronavirus, il tasso di risparmio in Germania potrebbe avvicinarsi al 16 per cento, in aumento dal 10,9 per cento del 2019. È quanto prevede l'istituto di credito tedesco DZ Bank. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, se la stima si rivelasse corretta, su un reddito disponibile di 100 euro i tedeschi risparmierebbero 16 euro nel corso di quest'anno. In base ai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba), il dato segna il valore più elevato dalla riunificazione della Germania nel 1990. Finora, i risultati più alti sono stati registrati nel 1991 e nel 1992, al 12,9 per cento in entrambi gli anni. Secondo DZ Bank, il tasso di risparmio nel primo trimestre del 2020 è stato del 16,5 per cento, significativamente più elevato rispetto agli anni precedenti. Nel secondo trimestre, il dato è salito al 20,1 per cento. Come spiegato dall'economista Michael Stappel: “Da un lato, molte famiglie hanno risparmiato di più come misura precauzionale per paura di una perdita di reddito a causa della cassa integrazione o della disoccupazione”. Dall'altro lato, i risparmi sono stati stimolati dalle misure anticontagio attuate dal governo federale e dalla restrizioni sui viaggi, che “hanno ostacolato in maniera massiccia i consumi privati, soprattutto nella prima metà del secondo trimestre. All'aumento del tasso di risparmio, per DZ Bank ha contribuito anche il fatto che, nonostante la crisi, il reddito delle famiglie è rimasto finora “sorprendentemente stabile”. Tra aprile e maggio scorso, il reddito disponibile ha registrato un declino di appeno lo 0,8 per cento su base annua. Allo stesso tempo, i consumi delle famiglie sono diminuiti dell'11,7 per cento in termini nominali. (Geb)