Brexit: lettera del governo britannico ai trasportatori, code di 7 mila tir alla frontiera

- Il governo britannico invierà una lettera ai trasportatori britannici, avvisandoli circa la possibilità che vi possano essere code fino a 7 mila tir alla frontiera con l'Unione europea e attese fino a due giorni, dopo la fine del periodo di transizione per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. Nella lettera, non ancora pubblica ma visionata da "Bbc News", il governo mette in guardia su possibili ritardi per quanto riguarda le importazioni provenienti dall'Unione, e sulla possibilità che alcuni ritardi possano essere dovuti alle ridotte capacità dello staff doganale dovute alla pandemia in corso. Tuttavia il governo ha specificato che questo si tratta di un "ragionevole peggior scenario possibile", lasciando intendere che scenari migliori sono ancora possibili, e che non si tratta di una previsione ma di un'eventualità. (Rel)