Germania: sondaggio, l'immagine della SpD è al minimo storico

- L'immagine del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è al minimo storico, nonostante abbia nominato proprio candidato a cancelliere alle elezioni federali il ministro delle Finanze Olaf Scholz, tra i politici più apprezzati in Germania. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'Istituto per la demoscopia Allensbach per conto del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Soltanto il 9 per cento degli intervistati giudica la SpD competente a guidare la Germania attraverso una crisi come quella del coronavirus. Una distanza abissale separa, quindi, i socialdemocratici dagli alleati nel governo della Grane coalizione, Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). Insieme, i due partiti insieme sono ritenuti capaci di guidare la Germania attraverso la crisi dal 54 per cento del campione. Inoltre, soltanto il 23 per cento crede che Scholz sia sostenuto dalla SpD come candidato a cancelliere, mentre il 48 per cento ne dubita. Tra i sostenitori della SpD, appena un terzo è convinto che Scholz abbia il necessario appoggio del partito, in cui milita dal 1975, come candidato alla Cancelleria. (segue) (Geb)