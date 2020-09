Camera: oggi question time con ministri Bonafede, Manfredi, Spadafora, Patuanelli e Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponderà a una interrogazione sulla sottoscrizione di un accordo con l'Unione delle comunità islamiche d'Italia relativo all'avvio di corsi per religiosi islamici operanti nel contesto penitenziario (Morrone – Lega). Il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte all'introduzione di nuove lauree abilitanti all'esercizio della professione e alla semplificazione dell'attuale sistema di abilitazione (Melicchio – M5S). (segue) (com)