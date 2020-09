Camera: oggi question time con ministri Bonafede, Manfredi, Spadafora, Patuanelli e Speranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponderà a una interrogazione sulle iniziative in merito alla partecipazione del pubblico agli eventi sportivi nell'attuale contesto epidemiologico (Nobili – IV). Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la continuità produttiva e a salvaguardare i livelli occupazionali presso gli stabilimenti Italtel (Epifani - Leu); sulle misure a favore del comparto automobilistico nazionale, in relazione al progetto di fusione tra Fca e Psa (Porchietto – FI). (segue) (com)